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الحكومة تُقرر إعفاء هذه الفئة من 95% من الأجور المترتبة عليها - تفاصيل

3/17/2024 10:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مستأجري مواقع عربات الطَّعام داخل حدود أمانة عمَّان الكبرى مما نسبته (95%) من الأجور المترتِّبة عليهم عن عاميّ 2019 و 2020م؛ شريطة تسديد المبلغ المتبقِّي كاملاً خلال مدَّة شهر من تاريخ صدور القرار.
ويأتي القرار نظراً للصُّعوبات التي واجهت هذه الفئة للبدء بممارسة عملها، ونظراً للإغلاقات التي حدثت خلال جائحة كورونا.













MENAFN17032024000208011052ID1107987240

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