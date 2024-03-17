رئيس الوزراء يصدر بلاغاً يحدد عطلة عيد الفطر من التاسع وحتى الثاني عشر من نيسان المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، بلاغاً يحدد عطلة عيد الفطر اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من نيسان المقبل، وحتى مساء يوم الجمعة الموافق للثاني عشر منه.
ونصّ البلاغ على أن تعطّل جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من نيسان لعام 2024، وحتى مساء يوم الجمعة الموافق للثاني عشر منه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
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