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إرادة ملكية بعدد من السفراء - أسماء

3/17/2024 10:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم ، إرادة ملكية سامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعيين ونقل عدد من السفراء.
وتاليا الاسماء:









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