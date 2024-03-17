إرادة ملكية بعدد من السفراء - أسماء

إرادة ملكية بعدد من السفراء - أسماء
التاريخ
3/17/2024 10:10:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم ، إرادة ملكية سامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعيين ونقل عدد من السفراء.
وتاليا الاسماء:
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