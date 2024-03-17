وزير الزراعة: الهدر الغذائي في الأردن يقدر بـ93 كيلوغراما لكل فرد في العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنيفات، بمبنى الوزارة اليوم الأحد، الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء.



وقال الحنيفات، بحضور وزيري الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين: "إن طريقة إنتاجنا واستهلاكنا للغذاء أبعد ما تكون عن الاستدامة أو العدالة، فرغم أن العالم ينتج أغذية أكثر مما يحتاجه، إلا أن هناك نحو 800 مليون جائع يعيشون بيننا، والعدد في ازدياد".



وأضاف أن العالم يهدر سنويا 931 مليون طن من الغذاء أي ما يعادل ثلث غذائه، داعيا إلى التفكير في حجم الموارد المستخدمة لإنتاج هذه الكمية من الأغذية المهدرة، وما مدى تأثير خفض الهدر بنسبة 50% على تحسين أوضاع الأمن الغذائي العالمي.



وأشار إلى أن الهدر الغذائي في الأردن يقدر بـ93 كيلوغراما للفرد في العام؛ أي نحو 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي 1.5 مليون شخص لعام كامل، مؤكدا أن تحدي الهدر الغذائي المتزايد أمر بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.



كما أشار الحنيفات إلى أن مبادرة "لا لهدر الغذاء" تتضمن خارطة طريق واضحة وتتضمن أنشطة عديدة أبرزها إطلاق البرنامج التدريبي الابداعي لتحدي هدر الغذاء الذي نظم بالتعاون مع منظمة سيواس السويسرية، حيث ركز الهاكاثون على مسارين المسار الريادي والمسار البحثي حيث يهدف المسار الريادي إلى تعزيز حلول مبتكرة لإدارة هدر الغذاء والحد منه، كما يهدف المسار البحثي، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات الى تطوير منهجيات لاحتساب هدر الغذاء، بهدف إنشاء مؤشر وطني للهدر.



وقال إن مجلس الأمن الغذائي، سيطلق بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حملة وطنية للتوعية بشأن الهدر الغذائي، مدَّتها عام واحد، تستهدف الأُسر والعائلات، والمطاعم والفنادق والقطاعات الأخرى.