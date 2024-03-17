عاجل 5 تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت 5 تعليمات جديدة حيز التنفيذ رسمياً، بعد أن نشرت اليوم في الجريدة الرسمية.
ونشر في الجريدة التعليمات التالية:" تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية، تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، تعليمات نفقات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات لسنة 2024، تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى لسنة 2024، التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024"
للاطلاع على التعليمات انقر هنا
MENAFN17032024000208011052ID1107987235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.