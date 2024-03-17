Sunday, 17 March 2024 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاجل 5 تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

3/17/2024 10:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت 5 تعليمات جديدة حيز التنفيذ رسمياً، بعد أن نشرت اليوم في الجريدة الرسمية.
ونشر في الجريدة التعليمات التالية:" تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية، تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، تعليمات نفقات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات لسنة 2024، تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى لسنة 2024، التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024"
للاطلاع على التعليمات انقر هنا













MENAFN17032024000208011052ID1107987235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث