مصر.. تراجع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

اليوم الأحد،

مقترباً من 47 جنيهاً.

وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيها للشراء، و48.37 جنيها للبيع، بتراجع 53 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.25 جنيها للشراء و48.89 جنيها للبيع، بتراجع 54 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.25 جنيها للشراء، و 47.35 جنيها للبيع، بتراجع 55 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيها للشراء و 47.37 جنيها للبيع، 48 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.20 جنيها للشراء بتراجع 50 قرشا و48.30 جنيها للبيع بتراجع 55 قرشا.

بنك كريدي أجريكول: 47.20 جنيها للشراء و 47.30 جنيها للبيع، بتراجع 60 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.20 جنيها للشراء، و47.30 جنيها للبيع، بتراجع 60 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.90 جنيها و48 جنيها للبيع للشراء، بتراجع 85 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.20 جنيها للشراء، و47.30 جنيها للبيع، بتراجع 70 قرشا للشراء والبيع.

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