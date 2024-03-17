مصر.. تراجع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه

(MENAFN
- Al-Bayan)
هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
اليوم الأحد،
مقترباً من 47 جنيهاً.
وجاءت الأسعار كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيها للشراء، و48.37 جنيها للبيع، بتراجع 53 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.25 جنيها للشراء و48.89 جنيها للبيع، بتراجع 54 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.25 جنيها للشراء، و 47.35 جنيها للبيع، بتراجع 55 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيها للشراء و 47.37 جنيها للبيع، 48 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.20 جنيها للشراء بتراجع 50 قرشا و48.30 جنيها للبيع بتراجع 55 قرشا.
بنك كريدي أجريكول: 47.20 جنيها للشراء و 47.30 جنيها للبيع، بتراجع 60 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.20 جنيها للشراء، و47.30 جنيها للبيع، بتراجع 60 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.90 جنيها و48 جنيها للبيع للشراء، بتراجع 85 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.20 جنيها للشراء، و47.30 جنيها للبيع، بتراجع 70 قرشا للشراء والبيع.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN17032024000110011019ID1107987207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.