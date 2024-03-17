منتخبنا الوطني الأولمبي يغادر إلى السعودية غدا استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا



تغادر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي، غدا الاثنين، إلى مدينة الأحساء السعودية، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والمقررة من 20 إلى 26 مارس الجاري.

وكان المنتخب الوطني، قد أجرى أمس السبت الحصة التدريبية الأولى له، مع مدربه الأوروجوياني مارسيلو برولي، وجهازه الفني المساعد، خلال المعسكر الذي انطلق أمس السبت، ويستمر حتى اليوم الأحد، على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي.

ويأتي المعسكر في إطار التحضيرات الختامية للمشاركة في البطولة المقامة بنسختها الخامسة، للمنتخبات تحت 23 عاما.

شهد مران منتخبنا الأولمبي، عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وهشام محمد الزرعوني، وإبراهيم حسن النمر، عضوا مجلس الإدارة.

وحرص الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الأولمبي، على التعرف إلى جميع اللاعبين قبل بداية التدريبات، وتحدث معهم عن أهمية المشاركة في البطولة، التي تعد إحدى المحطات الإعدادية لنهائيات بطولة كأس آسيا المقررة ابريل المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

شارك في مران المنتخب الأولمبي 26 لاعبا، وهم: راكان وليد، ومبارك أحمد، وأحمد الحمادي، ومحمد الوافي، وأحمد فوزي (الجزيرة)، وحمد المقبالي، ومحمد يوسف، ومحمد المنصوري، وخليفة خميس (شباب الأهلي)، وسعيد المقدمي، وحمدان البشر (الفجيرة) وخميس المنصوري (بني ياس)، وأحمد مال الله (يونايتد)، و مايد الطنيجي، وعبدالله البلوشي، وعلي عبدالعزيز (النصر)، ومحمد المازمي، وحمدان العامري، وسلطان البدواوي (حتا)، ووليد المحرزي، وياسر حسن (اتحاد كلباء)، وخالد البلوشي (العين)، وعبدالله أحمد (الوحدة)، وفهد بدر (الإمارات)، وعبدالله الرئيسي (عجمان)، ومايد الكاس (الشارقة

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