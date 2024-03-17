الخارجية الفلسطينية :تهديدات نتانياهو باجتياح رفح تهدد استقرار المنطقة والعالم



قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد،

إن "تهديدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح، تحدٍ سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية بشكل خاص

فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وأضافت الخارجية ، في بيان صحفي اليوم

أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، أن "أهداف نتانياهو المزعومة للحرب باتت واضحة طيلة 163 يوماً من العدوان، حيث تتركز على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم للهجرة بعد أن حول كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن بالمعنى الشامل للكلمة، حيث شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية".

وأوضحت أن "الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار فيها أصيبت بالعمى المطلق ولم يعد لديها ما تقوله من الناحية السياسية واختارت استكمال إبادة شعبنا وتهجيره من أرض وطنه".

وأكدت أن "خطاب نتانياهو يجب أن يزيد العالم إصرارا وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها انتصارا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان".





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