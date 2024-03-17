روسيا تسيطر على بلدة جديدة في منطقة زابوريجيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن القوات الروسية سيطرت على قرية "ميرنوي" الواقعة في مقاطعة زابوريجيا.

منذ الصيف الماضي، ظل القسم القريب من غوليايبولي هادئا لفترة طويلة، غير أنها بدأت تنشط بصورة طفيفة في نهاية فبراير مع تقدم القوات الروسية بالقرب من مارفوبيل.

غير أن الأمور تغيرت مؤخرا، حيث شهدت تطورا ملحوظا إلى حد ما بالقرب من غوليابيولي في وسط مقاطعة زابوريجيا، عندما شنت القوات الروسية هجوما بدا كأنه هجوم مفاجئ.



وخلال الهجوم، سيطرت وحدات من الجيش الخامس والثلاثين على بلدة ميرنوي، وألحقت خسائر بقوات لواء الدفاع الإقليمي 108 والكتيبة 203، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليوم "على اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة فوستوك، نتيجة للأعمال الهجومية الناجحة، بتحرير بلدة ميرنوي في مقاطعة زابوريجيا، وصدت أيضا هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في دونيتسك".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 120 جنديا، و3 مركبات.



وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة الغرب، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، أضرارا بالنيران في القوات الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركيف، وصدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في المقاطعة ذاتها".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 جنديا، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع "إم 777" أميركي الصنع ومدفع هاوتزر "إف إتش 70" بريطاني الصنع.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن وحدات روسية سيطرت على مواقع وخطوط أكثر فائدة، مستهدفة تشكيلات الألوية الهجومية 28 و42 و93 الآلية التابعة للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي الأوكراني 104 في مناطق في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات.

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