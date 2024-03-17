Sunday, 17 March 2024 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تسيطر على بلدة جديدة في منطقة زابوريجيا

3/17/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن القوات الروسية سيطرت على قرية "ميرنوي" الواقعة في مقاطعة زابوريجيا.

منذ الصيف الماضي، ظل القسم القريب من غوليايبولي هادئا لفترة طويلة، غير أنها بدأت تنشط بصورة طفيفة في نهاية فبراير مع تقدم القوات الروسية بالقرب من مارفوبيل.

غير أن الأمور تغيرت مؤخرا، حيث شهدت تطورا ملحوظا إلى حد ما بالقرب من غوليابيولي في وسط مقاطعة زابوريجيا، عندما شنت القوات الروسية هجوما بدا كأنه هجوم مفاجئ.


وخلال الهجوم، سيطرت وحدات من الجيش الخامس والثلاثين على بلدة ميرنوي، وألحقت خسائر بقوات لواء الدفاع الإقليمي 108 والكتيبة 203، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليوم "على اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة فوستوك، نتيجة للأعمال الهجومية الناجحة، بتحرير بلدة ميرنوي في مقاطعة زابوريجيا، وصدت أيضا هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في دونيتسك".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 120 جنديا، و3 مركبات.


وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة الغرب، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، أضرارا بالنيران في القوات الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركيف، وصدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في المقاطعة ذاتها".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 جنديا، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع "إم 777" أميركي الصنع ومدفع هاوتزر "إف إتش 70" بريطاني الصنع.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن وحدات روسية سيطرت على مواقع وخطوط أكثر فائدة، مستهدفة تشكيلات الألوية الهجومية 28 و42 و93 الآلية التابعة للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي الأوكراني 104 في مناطق في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17032024000110011019ID1107987204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث