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هاري كين لاعب بايرن ميونخ ينضم للمنتخب الإنجليزي رغم إصابته

3/17/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر تقرير إعلامي أن المهاجم هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سينضم للمنتخب الإنجليزي رغم تعرضه لمشكلة في الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه على دارمشتاد 5 / 2 يوم السبت.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المهاجم البالغ من العمر 30 عاما تم تبديله مع قرب نهاية المباراة، وقال توماس توخيل المدير الفني للفريق إن كين تعرض لالتواء في الكاحل عندما اصطدم بالقائم والشبكة.

ولكن من المعروف أن كين سينضم للمنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء قبل أن يخوض الفريق مباراتين وديتين في ويمبلي أمام البرازيل يوم السبت وبعدها بثلاثة أيام أمام بلجيكا.

وحطم كين، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 62 هدفا، الرقم القياسي للأهداف المسجلة في موسمه الأول بالبوندسليجا، من خلال تسجيله الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول في المباراة التي أقيمت أمس السبت، حيث سجل 31 هدفا.

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