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بند مثير في عقد مبابي مع ريال مدريد

3/17/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفادت تقارير صحفية بأن العقد المبرم بين الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم وريال مدريد الإسباني، يتضمن بندا خاصا بصور اللاعب.

وذكرت العديد من التقارير أن مبابي قد وقع بالفعل عقود ضمه إلى صفوف نادي ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وكانت قضية حقوق الصور موضوعا ساخنا في العقود التي وقعها مبابي في السنوات الأخيرة، لا سيما مع دخوله في جدل مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في عام 2022، عندما رفض المشاركة في جلسة تصوير بسبب نزاع حول حقوق الصور.

وقال راموس ألفاريز، الصحفي في "راديو ماركا"، على قناته بشبكة "يوتيوب": "ينص العقد الموقع بين مبابي وريال مدريد على احتفاظ اللاعب ب90% من حقوق الصور مع الميرنجي"، وفقاً لروسيا اليوم.

وأضاف: "في الواقع، يمتلك العديد من اللاعبين الحاليين في ريال مدريد أكثر من 50% من حقوق الصور الخاصة بهم، لذا فإن ما حدث مع مبابي ليس أمرا جديدا بالنسبة للملكي".

وكان الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قد ألمح بالفعل إلى أن مبابي سيغادر النادي في نهاية الموسم.

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