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بوتين يتجه نحو الفوز بفترة رئاسية جديدة

3/17/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفوز بفترة رئاسية جديدة، حيث يُتوقع أن يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات اليوم. في الوقت نفسه، نظم بعض المعارضين احتجاجات رمزية ضد حكمه في بعض مراكز الاقتراع.

ويسعى الكرملين إلى تحقيق نسبة مشاركة عالية، حيث تشير التقديرات إلى تفوق نسبة المشاركة على مستوى البلاد على تلك في عام 2018.

وفي الوقت نفسه، دعا مؤيدون للمعارض الراحل أليكسي نافالني الناخبين إلى التصويت ضد بوتين.

من جهتها
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 05ر65 % في جميع أنحاء روسيا حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت موسكو (9:50 صباحا بتوقيت جرينتش).

وذكرت لجنة الانتخابات، على موقعها، أن "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 05ر65 %"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

يشار إلى أن بيانات لجنة الانتخابات لا تتضمن عدد الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت.

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