بوتين يتجه نحو الفوز بفترة رئاسية جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفوز بفترة رئاسية جديدة، حيث يُتوقع أن يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات اليوم. في الوقت نفسه، نظم بعض المعارضين احتجاجات رمزية ضد حكمه في بعض مراكز الاقتراع.
ويسعى الكرملين إلى تحقيق نسبة مشاركة عالية، حيث تشير التقديرات إلى تفوق نسبة المشاركة على مستوى البلاد على تلك في عام 2018.
وفي الوقت نفسه، دعا مؤيدون للمعارض الراحل أليكسي نافالني الناخبين إلى التصويت ضد بوتين.
من جهتها
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 05ر65 % في جميع أنحاء روسيا حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت موسكو (9:50 صباحا بتوقيت جرينتش).
وذكرت لجنة الانتخابات، على موقعها، أن "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 05ر65 %"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
يشار إلى أن بيانات لجنة الانتخابات لا تتضمن عدد الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت.
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