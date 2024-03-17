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مصر : أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على 11 متهماً في خلية إرهابية

3/17/2024 9:18:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد ، عقوبات بالسجن المؤبد والمشدد بحق 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق".


وقضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، اليوم، بالسجن المؤبد لـثمانية متهمين والمشدد 10 سنوات لـثلاثة آخرين
في القضية ، وقررت إدراجهم
على قوائم الإرهاب وإلزامهم بدورات تأهيلية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة "جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتصنيع طائرة لاسلكية، وتلقى تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات".

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