الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تقدم مليون درهم لحملة وقف الأم

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.

وأوضحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن هذا التبرع هو بمثابة صدقة جارية عن أمهات موظفي الدائرة والمتبرعين المساهمين في مبادراتها، وهو ما ينسجم مع أهداف حملة "وقف الأم" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في تكريم الأمهات وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في تعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وقال سعادة أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: "حملة (وقف الأم) مبادرة كريمة جديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث عودنا سموه على إطلاق مبادرات خيرية وإنسانية ملهمة في شهر رمضان الفضيل، من أجل إغاثة ومساعدة المحتاجين في أي مكان من العالم، وتحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً، والمساهمة في هذه الحملة المباركة التي تستهدف تعليم ملايين الأفراد وتمكينهم من أسباب العيش الكريم، خير بر لكل أم، وأفضل تقدير لدورها في حياة أبنائها وأسرتها ومجتمعها".

وأضاف: "تبرع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليون درهم كصدقة جارية عن أمهات موظفي الدائرة، هي رسالة شكر لأمهاتنا جميعاً، وتعبير عن روح التكافل والتضامن بين أبناء المؤسسة والذين يشكلون أسرة واحدة"، مشيراً إلى أن مساهمة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في حملة "وقف الأم" تأتي امتداداً لمشاركاتها في الحملات الرمضانية السابقة.

وتسعى حملة وقف الأم إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات العمل الخيري والإنساني.

ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتغيير حياتهم نحو الأفضل، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية من بينها الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز