السيسي: مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين ولن تسمح به

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ، أن بلاده

ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.

وشدد السيسي، خلال استقباله اليوم "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش القمة المصرية الأوروبية، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم

الرئاسة أحمد فهمي ، في بيان نشره على موقع "فيسبوك" ، إنه

تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق

مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية.

كما استقبل الرئيس المصري "ألكسندر دي كروو"، رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات المصرية الأوروبية.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار في القطاع، حيث شددا على خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية.





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