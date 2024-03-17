السيسي: مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين ولن تسمح به

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ، أن بلاده
ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.
وشدد السيسي، خلال استقباله اليوم "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش القمة المصرية الأوروبية، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم
الرئاسة أحمد فهمي ، في بيان نشره على موقع "فيسبوك" ، إنه
تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق
مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية.
كما استقبل الرئيس المصري "ألكسندر دي كروو"، رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات المصرية الأوروبية.
كما ناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار في القطاع، حيث شددا على خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية.
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