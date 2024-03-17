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نتانياهو: تنفيذ العملية العسكرية في رفح سيستغرق بضعة أسابيع

3/17/2024 9:18:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أن الضغوط الدولية لإنهاء الحرب تتصاعد على إسرائيل، غير أن ذلك لن يمنع الجيش الإسرائيلي من دخول منطقة رفح في غزة.

وقال نتانياهو "سنعمل في رفح، وسيستغرق الأمر أسابيع قليلة، وسوف يحدث"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف نتانياهو أن "الضغط لإنهاء الحرب يأتي من خلال محاولة دفع إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة الآن."

وقال نتانياهو إن "إجراء الانتخابات الآن سيشل البلاد لمدة ستة أشهر، الأمر الذي يعني وقف الحرب."


وأضاف نتانياهو أن "إنهاء الحرب الآن يعني خسارة إسرائيل للحرب، وإسرائيل لن تسمح بذلك."

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة إلى حلفاء بلاده في المجتمع الدولي، قائلا " إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول لهم: هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذا الحد؟ هل نسيتم بهذه السرعة 7 أكتوبر، أفظع مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟ هل أنتم مستعدون بهذه السرعة لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟ هل فقدتم ضميركم الأخلاقي بهذه السرعة؟"

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