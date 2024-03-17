دبي.. تجربة تلهم زيمبابوي في الازدهار والتنوع الاقتصادي

استعرض موقع «نيوز داي» الزيمبابوي تجربة إمارة دبي في الازدهار والتنويع الاقتصادي، مشدداً على أن زيمبابوي يمكنها التعلم من دبي عبر تشجيع مشاريع البنية التحتية الخاصة بها، وكل شيء تقريباً.

وشدد الموقع على أن زيمبابوي يجب أن تحذو حذو دبي، وتستمر في مشاريع البنية التحتية الخاصة بها حتى لو لم تظهر النتائج على الفور، وأكد الموقع أنه بمرور الوقت يمكن أن تعيد الدولة تأهيل الطرق السريعة الرئيسية، والجسور الالتفافية، والسدود، وتوسعات المطارات، وتطوير محطات الطاقة، كما فعلت دبي تماماً، ما سيضيف إلى نموها الاقتصادي.

وأكد الموقع أن زيمبابوي يمكنها أن تخصص المزيد من النفقات لتلك المشاريع، لكن يجب أن تكون تكاليف ليست هائلة، ويتم إنجاز تلك المشاريع في وقتها المحدد وذات جودة عالية.

وأشار الموقع إلى أن دبي أنشأت مناطق تجارة حرة تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات الأجنبية، ما جذب المستثمرين الأجانب وأسهم في تنمية الصادرات.

يضيف الموقع: «الأمر ذاته يمكن أن تفعله زيمبابوي، عبر إنشاء مناطق تجارة حرة مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات، ويمكن أن تشمل هذه المناطق مجالات مثل مركز تجارة السلع المتعددة، ما يشجع التجار على جلب بضائعهم إلى زيمبابوي بدلاً من أماكن أخرى».

وإحدى الأفكار الممكن تنفيذها في زيمبابوي لتطوير المدينة الجديدة المقترحة في جبل هامبدن في زيمبابوي هي تحويلها إلى نوع من منطقة التجارة الحرة، بحيث يتم تسريع مشاريع البناء في المنطقة، فمثلاً من الممكن أن تقرر الحكومة فرض رسوم أقل بنسبة 4%، في ضريبة الشركات على الشركات التي أنشأت مكاتبها الرئيسية وعملياتها الرئيسية في جبل هامبدن.

كما استفادت دبي من موقعها المركزي بين أفريقيا وأوروبا وآسيا لتصبح مركزاً لإعادة التصدير، ويمكن لزيمبابوي أن تفعل الشيء نفسه عن طريق جذب الشركات التي تبحث عن موقع مناسب للوصول إلى أسواق متعددة.

واستثمرت دبي في التعليم والصحة لبناء قوة عاملة ماهرة وصحية، يمكن لزيمبابوي أن تحذو حذوها لخلق بيئة عمل جاذبة للشركات والمستثمرين.

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