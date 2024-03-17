5 فيتامينات ضرورية لزيادة قوة العضلات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرغب العديد من الأشخاص في زيادة قوة العضلات بشكل كبير، مما يستوجب الحصول على وجبات صحية مناسبة إلى جانب بعض الفيتامينات لتعزيز صحة الجسم.فيتامينات تزيد قوة العضلات



1- فيتامينات B

تلعب مجموعة فيتامينات ب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجسم، وذلك من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وتقوية الجهاز العصبي بالجسم، وكذلك الجهاز المناعي، مما يتطلب ضرورة الحرص على تناوله تحت إشراف الطبيب المختص.



2- فيتامين D

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن فيتامين د يساعد الجسم بشكل كبير على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي فهو ضروري لتحسين صحة العظام، بالإضافة إلى ذلك فإن تناوله بشكل منتظم يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي.



3- فيتامين E

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن فيتامين E يساهم بشكل كبير في تقوية عضلات الجسم، وذلك لأنه غني بكميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية العضلات من التلف وتعزز الأداء الرياضي.



4- فيتامين C

يعتبر فيتامين سي من أكثر الفيتامينات التي يحتاجها الأشخاص بشكل كبير خاصًة في فصل الشتاء، حيث يساعد توافره بكميات كبيرة في الجسم على تحسين قوة العضلات، وذلك لأنه يعمل على امتصاص الحديد بشكل جيد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح أنسجة العضلات.



5- فيتامين A

يتميز فيتامين أ بأنه أكثر الفيتامينات الضرورية لإصلاح الجهاز المناعي وإصلاح أنسجة العضلات، مما يتطلب الحرص على تناوله بكميات جيدًا تحت إشراف الطبيب المختص، فهو يوجد بكميات مناسبة في بعض المصادر الطبيعية مثل الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، المشمش.

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