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حريق في مول تجاري بالقاهرة

3/17/2024 9:06:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلع حريق ضخم في مول تجاري شهير بشارع التسعين بالتجمع الخامس في القاهرة اليوم الأحد.
وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب في الطابق الثالث، وناتج عن ماس كهربائي، وتم إرسال 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.













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