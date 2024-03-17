حريق في مول تجاري بالقاهرة
التاريخ
3/17/2024 9:06:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلع حريق ضخم في مول تجاري شهير بشارع التسعين بالتجمع الخامس في القاهرة اليوم الأحد.
وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب في الطابق الثالث، وناتج عن ماس كهربائي، وتم إرسال 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.
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