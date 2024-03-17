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بورصة عمان تغلق تداولاتها على 2.5 مليون دينار

3/17/2024 9:06:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الأحد تداولاتها على نحو 1.4 مليون سهم، موزعة على 1784 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار.


وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 2497، بنسبة 0.10 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضًا بأسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.

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