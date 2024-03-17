مذكرة تفاهم بين شركتي بيت التصدير والأردنية لضمان القروض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت شركتا بيت التصدير، والأردنية لضمان القروض، مذكرة تفاهم، اليوم الأحد، بهدف دعم وتحفيز الصادرات الأردنية والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.



ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير المهندس عمر القريوتي، والمدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري.



واشتملت المذكرة على الترويج المتبادل للعملاء القائمين لخدمات الشركتين، والتعاون في إعداد الدراسات وتقييم المخاطر بما يسهم في تعزيز قدرة وتنافسية المصدرين الأردنيين، والمشاركة في عدد من المعارض والبعثات التجارية التي تنظمها شركة بيت التصدير، وتقديم الدعم الفني اللازم للشركات المستفيدة.



بدوره، ثمن القريوتي دور الشركة الأردنية لضمان القروض في توفير الضمان لمخاطر القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، والحماية للمصدر الأردني ضد مخاطر سياسية وتجارية قد تتعرض لها صادراته ضمن برامجها المختلفة الهادفة لتشجيع المصدر الأردني على تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.



من جهته، ثمن الجعفري جهود الشركتين لدعم أنشطة التصدير وتسهيل وصول المصدر الأردني إلى الأسواق الخارجية من خلال حزمة برامج وخدمات تسهم في تعزيز الصادرات الوطنية، وتمكين الشركة الأردنية لضمان القروض من تحقيق غاياتها المؤسسية.



يشار إلى أن شركة بيت التصدير تأسست لغايات تنسيق أنشطة التصدير الوطنية، وهي مظلة شاملة لتنمية وتطوير وترويج الصادرات في الأردن باتباعها نهجا مبتكرا لتمكين الشركات الأردنية وتنمية قدراتها، وتسريع نمو الصادرات وزيادة حجمها، وبناء جسور التواصل بين الأردن ومختلف أنحاء دول العالم.

