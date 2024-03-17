فلسطين: الانتقام الأعمى يسيطر على إسرائيل ويهدد المنطقة

فلسطين: الانتقام الأعمى يسيطر على إسرائيل ويهدد المنطقة
التاريخ
3/17/2024 9:06:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح أقصى جنوب قطاع غزة، تحد سافر للإجماع الدولي والأميركي على حماية المدنيين.
وأضافت أن "الانتقام الأعمى" يسيطر على الحكومة الإسرائيلية ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
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