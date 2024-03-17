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فلسطين: الانتقام الأعمى يسيطر على إسرائيل ويهدد المنطقة

3/17/2024 9:06:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح أقصى جنوب قطاع غزة، تحد سافر للإجماع الدولي والأميركي على حماية المدنيين.


وأضافت أن "الانتقام الأعمى" يسيطر على الحكومة الإسرائيلية ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.


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