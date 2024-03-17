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شويغو يوجّه بتزويد السفن الحربية بوسائل خاصة بتدمير الدرونات

3/17/2024 9:06:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع في مقر أسطول البحر الأسود على ضرورة تزويد السفن الحربية بأدوات إضافية لتدمير الدرونات الجوية، والزوارق المسيّرة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية: "وجه وزير الدفاع بتركيب أسلحة نارية إضافية ورشاشات من العيار الثقيل لتدمير الدرونات بأنواعها".

وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع تفقد الدائرة العسكرية الجنوبية، وزار مركز قيادة أسطول البحر الأسود.
وأصدر شويغو تعليماته بإجراء تدريبات يومية للأفراد خلال ساعات النهار والظلام على صد هجمات العدو من الجو والتصدي للدرونات البحرية.

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