شويغو يوجّه بتزويد السفن الحربية بوسائل خاصة بتدمير الدرونات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع في مقر أسطول البحر الأسود على ضرورة تزويد السفن الحربية بأدوات إضافية لتدمير الدرونات الجوية، والزوارق المسيّرة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية: "وجه وزير الدفاع بتركيب أسلحة نارية إضافية ورشاشات من العيار الثقيل لتدمير الدرونات بأنواعها".
وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع تفقد الدائرة العسكرية الجنوبية، وزار مركز قيادة أسطول البحر الأسود.
وأصدر شويغو تعليماته بإجراء تدريبات يومية للأفراد خلال ساعات النهار والظلام على صد هجمات العدو من الجو والتصدي للدرونات البحرية.
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