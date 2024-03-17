شويغو يوجّه بتزويد السفن الحربية بوسائل خاصة بتدمير الدرونات

وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع تفقد الدائرة العسكرية الجنوبية، وزار مركز قيادة أسطول البحر الأسود. وأصدر شويغو تعليماته بإجراء تدريبات يومية للأفراد خلال ساعات النهار والظلام على صد هجمات العدو من الجو والتصدي للدرونات البحرية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.