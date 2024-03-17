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وزارة الاستثمار تنظم جلسة في غرفة تجارة عمان للتعريف بآلية الشراء والتظلم

3/17/2024 9:06:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الاستثمار اليوم الأحد في غرفة تجارة عمان جلسة تعريفية بأهم الحوافز والمزايا الاستثمارية التي أقرها قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، خاصة ما يتعلق بأسس المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وآلية التَظَلُّم للمستثمرين، وبحضور نائب مدير عام غرفة تجارة عمان بشار مقبل وعدد من أعضاء غرفة تجارة عمان.


وخلال اللقاء قدم مدير التسهيلات والحوافز في وزارة الاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، ومديرة الدائرة القانونية ميس خليفات في الوزارة، أبرز المزايا والحوافز التي وردت في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، إضافة الى التعريف بآلية التقدم بطلب تظلم من أي قرار او إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات.


كما تم استعراض الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، وكيفية الاستفادة من الحوافز والاعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر، وذلك عن طريق النظام الالكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً.


من الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار وضمن خطة عملها الهادفة للتواصل مع المستثمرين تنظم سلسلة من اللقاءات لتعريفهم بأهم الحوافز والمزايا الاستثمارية التي أقرها قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، والتعريف بآلية الشراء للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وآلية التَظَّلُم.

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