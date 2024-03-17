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قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد (تفاصيل)

3/17/2024 9:06:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الخطَّة الوطنيَّة المنسَّقة لمواجهة الزَّلازل، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي الخطَّة التي أعدَّها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بعد الأخذ بالتَّغذية الرَّاجعة لتمرين (درب الأمان 3) الذي نفَّذه المركز، وبهدف تنسيق الجهود الوطنيَّة لمواجهة ظروف وتداعيات الزَّلازل والتَّعامل معها في حال حدوثها – لا قدَّر الله –.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الوطنيَّة المنسَّقة لمواجهة تداعيات التَّهديدات والحوادث السِّيبرانيَّة؛ والتي تهدف إلى الحماية من تداعيات وتهديدات الفضاء السِّيبراني، ومواجهتها بكفاءة وفاعليَّة؛ بما يضمن استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على إعفاء مستأجري مواقع عربات الطَّعام داخل حدود أمانة عمَّان الكبرى مما نسبته (95%) من الأجور المترتِّبة عليهم عن عاميّ 2019 و 2020م؛ شريطة تسديد المبلغ المتبقِّي كاملاً خلال مدَّة شهر من تاريخ صدور القرار.
ويأتي القرار نظراً للصُّعوبات التي واجهت هذه الفئة للبدء بممارسة عملها، ونظراً للإغلاقات التي حدثت خلال جائجة كورونا.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 2134 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.













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