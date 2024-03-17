الملك يستقبل وزير خارجية سنغافورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في لقاء تناول علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل توسيع التعاون بينهما.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمدينة العقبة، بحث المستجدات في غزة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة وقف الحرب ومضاعفة توفير المساعدات إلى القطاع، مثمنا مساهمة سنغافورة في الاستجابة الإنسانية في غزة.
وشدد جلالته على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معربا عن تقديره لدعم سنغافورة لجهود تحقيق السلام وحل الدولتين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير السنغافوري لدى المملكة شامشير زمان.
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