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الحكومة: استقرار أسعار 53 سلعة أساسية وارتفاع 11 أخرى من بينها بعض أنواع الدجاج واللحوم

3/17/2024 9:06:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطَّلع مجلس الوزراء اليوم الأحد، على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول التَّدابير المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق.
وبيَّن وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي أنَّ الفرق الرَّقابيَّة نفَّذت خلال الفترة ما بين 7 – 13/3/2024م ما مجموعه 116 جولة رقابيَّة تمَّت خلالها زيارة 2164 منشأة، حيث تمَّ تحرير 89 مخالفة؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تمَّت زيارتها منذ بداية العام أكثر من 19 ألف منشأة تمَّ خلالها تحرير قُرابة 1023 مخالفة، فيما استقبلت الوزارة 414 شكوى وتمَّ التَّعامل معها.
وحول أسعار السِّلع الأساسيَّة في الأسواق، أكَّد الشَّمالي أنَّه ومن خلال رصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة، فإنَّ الأسواق شهدت استقرار أسعار 53 سلعة أساسيَّة، وانخفاض أسعار 26 سلعة أُخرى، في حين ارتفعت أسعار 11 سلعة من أبرزها بعض أنواع الدَّجاج واللُّحوم.
وجدَّد الشَّمالي التَّأكيد على أنَّ مخزون السِّلع آمن ومستقرّ، وحركة الشَّحن واستيراد البضائع متواصِلة بوتيرة جيِّدة دون إعاقات، وأنَّ عمليَّة الرَّقابة مستمرَّة لضبط أيِّ مخالفات قد تحدث.













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