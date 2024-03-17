فوائد ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان

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- Asdaf News) ينصح الأطباء بممارسة الرياضة، والتي تمد الجسم بالعديد من الفوائد وخاصة خلال شهر رمضان كما تساعد في السيطرة على زيادة الوزن وإعطاء الجسم الفرصة لحرق الدهون.
فخلال شهر رمضان يحدث تغيير كبير في النظام الغذائي نتيجة لتعديل روتين تناول الطعام، ونصحت العديد من الدراسات بممارسة الرياضة أثناء الصيام وذلك عبر اتباع نظام غذائي متكامل، ومن خلال التغذية المتوازنة يمكن للرياضيين تحقيق الاستفادة المثلى من الصيام.
كما تساهم ممارسة الرياضة في رمضان في زيادة كفاءة الجهاز العضلي، وتخليص الجسم من الشحوم، والمحافظة على وزن الجسم بعد الأكلات الرمضانية الدسمة والغنية بالدهون والسكريات، وتعمل الرياضة أيضا على زيادة كفاءة الجهاز الدوري الدموي، وتقوية الجهاز المناعي، فتزيد من قدرة الجسم على مقاومة الكثير من الأمراض.
حتى تكون الرياضة آمنة أثناء الصيام ولا تتسبب في أي مشكلات صحية هناك بعض النصائح حتى تكون الرياضة آمنة ولا تتسبب في أي مشكلات صحية:
الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن في رمضان. تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، والبروتينات على وجبتي الإفطار والسحور لتجنب الإجهاد ومشكلات سوء التغذية مع ممارسة الرياضة، يفضل ممارسة التمارين بعد الإفطار أو في وقت قريب منه حتى يمكن تعويض الجسم بالسعرات الحرارية.
بالإضافة إلى ضرورة شرب كمية وفيرة من الماء، خاصة أن الجسم قد يفقد محتواه من الماء مع ممارسة الرياضة أثناء الصيام ما قد يؤدي لحدوث الجفاف.
ومن المهم تناول كمية هامة من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور، وتجنب ممارسة الرياضة في حالة ظهور أعراض الجفاف، والشعور بالعطش.
كما يجب تجنب استخدام الساونا أو غرف البخار في حالة استخدام صالة الألعاب الرياضية أو حمام السباحة، لأن ذلك قد يزيد من خطر الجفاف.
ومن المفضل أن تُمارس الرياضة ذات مقاومة عالية جدا بعد الإفطار بنحو 3 ساعات حيث يمكن في هذه الفترة ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، مع الإكثار من تناول المياه والفواكه والخضروات مع أي حمل أي أوزان ممكنة،
ويفضل أثناء فترة الصيام ممارسة رياضة خفيفة مثل رياضة المشي أو الجري الخفيف أو السباحة، ومن الأفضل ممارستها قبل الإفطار بنحو 40 دقيقة، ويكون زمن الرياضة من 30 إلى 40 دقيقة بحيث يكون الإفطار بعدها مباشرة، حتى لا يتعرض الجسم للجفاف.(قنا)
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