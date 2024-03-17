فوائد ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان

MENAFN - Asdaf News) ينصح الأطباء بممارسة الرياضة، والتي تمد الجسم بالعديد من الفوائد وخاصة خلال شهر رمضان كما تساعد في السيطرة على زيادة الوزن وإعطاء الجسم الفرصة لحرق الدهون.

فخلال شهر رمضان يحدث تغيير كبير في النظام الغذائي نتيجة لتعديل روتين تناول الطعام، ونصحت العديد من الدراسات بممارسة الرياضة أثناء الصيام وذلك عبر اتباع نظام غذائي متكامل، ومن خلال التغذية المتوازنة يمكن للرياضيين تحقيق الاستفادة المثلى من الصيام.

كما تساهم ممارسة الرياضة في رمضان في زيادة كفاءة الجهاز العضلي، وتخليص الجسم من الشحوم، والمحافظة على وزن الجسم بعد الأكلات الرمضانية الدسمة والغنية بالدهون والسكريات، وتعمل الرياضة أيضا على زيادة كفاءة الجهاز الدوري الدموي، وتقوية الجهاز المناعي، فتزيد من قدرة الجسم على مقاومة الكثير من الأمراض.

حتى تكون الرياضة آمنة أثناء الصيام ولا تتسبب في أي مشكلات صحية هناك بعض النصائح حتى تكون الرياضة آمنة ولا تتسبب في أي مشكلات صحية:



الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن في رمضان.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، والبروتينات على وجبتي الإفطار والسحور لتجنب الإجهاد ومشكلات سوء التغذية مع ممارسة الرياضة، يفضل ممارسة التمارين بعد الإفطار أو في وقت قريب منه حتى يمكن تعويض الجسم بالسعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ضرورة شرب كمية وفيرة من الماء، خاصة أن الجسم قد يفقد محتواه من الماء مع ممارسة الرياضة أثناء الصيام ما قد يؤدي لحدوث الجفاف.

ومن المهم تناول كمية هامة من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور، وتجنب ممارسة الرياضة في حالة ظهور أعراض الجفاف، والشعور بالعطش.

كما يجب تجنب استخدام الساونا أو غرف البخار في حالة استخدام صالة الألعاب الرياضية أو حمام السباحة، لأن ذلك قد يزيد من خطر الجفاف.

ومن المفضل أن تُمارس الرياضة ذات مقاومة عالية جدا بعد الإفطار بنحو 3 ساعات حيث يمكن في هذه الفترة ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، مع الإكثار من تناول المياه والفواكه والخضروات مع أي حمل أي أوزان ممكنة،

ويفضل أثناء فترة الصيام ممارسة رياضة خفيفة مثل رياضة المشي أو الجري الخفيف أو السباحة، ومن الأفضل ممارستها قبل الإفطار بنحو 40 دقيقة، ويكون زمن الرياضة من 30 إلى 40 دقيقة بحيث يكون الإفطار بعدها مباشرة، حتى لا يتعرض الجسم للجفاف.(قنا)