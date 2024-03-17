تحليل الأسواق لليوم عن أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) الامارات العربية المتحدة، دبي – ١٥ مارس ٢٠٢٤
شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا هذا الأسبوع، حيث استمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على معنويات المتداولين، رغم الدعم الملحوظ الذي قدمه النفط بعد ارتفاع الأسعار. ارتفعت أسعار الخام مستفيدة من تزايد الطلب في الولايات المتحدة، بالتزامن مع مراجعة وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لنمو الطلب صعودا وخفضها لتقديراتها للعرض.
شهد سوق دبي المالي جلسة تداولات متقلبة اليوم، وأنهى الأسبوع بأداء محدود. حيث قاد القطاع العقاري خسائر السوق اليوم، متأثرا سلبا بسهم إعمار للتطوير حيث لم تلبي توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها توقعات المستثمرين. كما تداولت أسهم البنوك أيضا ضمن نطاق المنطقة الحمراء. على الرغم من ذلك، بقي سوق الأسهم في دبي في ارتفاع على الرغم من ركوده لأكثر من أسبوع، نظرا لأساسياته القوية والتوقعات الإيجابية.
واجه سوق أبو ظبي للأوراق المالية خسائر اليوم أيضا، حيث انهى أسبوعا آخر بأداء سلبي، متأثر بتراجع قطاع البنوك بقيادة بنك أبوظبي التجاري، بعد أن أثر توزيع أرباحه على سعر سهمه. من المحتمل أن يسجل سوق أبو ظبي للأسهم انتعاشا في حال مواصلة أسعار النفط في التحسن.
سجل سوق الأسهم السعودية ارتفاعا هذا الأسبوع، متجاوزا مستويات أغسطس 2022، حيث سجل زيادة بنسبة 1.2%، ويرجع هذا النمو إلى الأرباح القوية للشركات وارتفاع أسعار النفط. كان أداء القطاعات متباينا، حيث تأثر قطاع الطاقة بتراجع أرامكو يوم الخميس، بينما استمر قطاعا الخدمات المالية والتأمين في تحقيق مكاسب قوية.
أغلق سوق الأسهم القطرية الأسبوع بمكاسب طفيفة، وسجل أداء متباين بين أسهمه. ولا يزال سوق الأسهم القطرية معرض للتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
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