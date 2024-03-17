" تحليل الأسواق اليوم عن جورج بافل مدير عام Capex.com منطقة الشرق الاوسط "

(MENAFN
- Your Mind Media ) ١٥ مارس ٢٠٢٤
استمرت أسعار الذهب في التداول بشكل جانبي متأثرة بتفاعل المتداولين مع بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع هذا الأسبوع. حيث تأثرت أسعار المعدن النفيس سلبا ببيانات التضخم الأمريكية بعد سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع، مما دفع المتداولين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن تخفيضات معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي هذا العام. أدى الارتفاع غير المتوقع في معدل التضخم إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق، مما تسبب في ارتفاع مخاطر ارتداد أسعار الذهب. في الوقت ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة هذا الأسبوع، مما زاد من الضغوط الهبوطية على أسعار الذهب.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تقيم توقيت بداية تخفيضات معدلات الفائدة في يونيو. وحول النظرة المستقبلية للمعدن الثمين، من المحتمل أن يتأثر مسار الذهب بشكل كبير بنتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي من المقرر أن يعقد الأسبوع المقبل. بإمكان المتداولين متابعة التوقعات الاقتصادية للفيدرالي وتصريحات رئيسه بعد الاجتماع، بهدف البحث عن أي مؤشرات على موقف البنك بشأن سياسته النقدية، حيث قد تؤثر نظرة متشددة بشكل سلبي على أسعار الذهب.
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