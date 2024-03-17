فريق بحثي في أميركية الشارقة يقدم حلولًا خرسانية مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة

(MENAFN
- AUS)
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة،14 مارس 2024 — قام فريق بحثي من أساتذة وطلبة الجامعة الأميركية في الشارقة بقيادة الدكتور شريف يحيى، أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة، بالعمل على تطوير مواد محلية خرسانية مستدامة مصممة خصيصًا لتحمل الظروف البيئية المحلية القاسية بما يكفل إطالة عمر الخرسانة ومتانة المباني وخفض تكلفة الصيانة، مما يسهم في قطاع بناء أكثر استدامة ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدفين "الصناعة والابتكار والبنية التحتية" و"مدن ومجتمعات مستدامة".
يضم فريق الدكتور يحيى البحثي الدكتور أكمل عبد الفتاح، والدكتور فريد عابد، والدكتور سامي طبش من قسم الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية، والدكتور ناصر قدومي من قسم الهندسة الكهربائية، فضلًا عن مجموعة من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعة.
وقال الدكتور يحيى: "إن بحثنا هو دليل سعينا بالالتزام بتعزيز ممارسات البناء المستدام، حيث يتوافق عملنا مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والرؤية العالمية للأمم المتحدة لمستقبل أكثر استدامة".
وكانت أبحاث الفريق قد حققت إنجازات مهمة، بما في ذلك تطوير الخلطات الخرسانية باستخدام الركام الخرساني المعاد تدويره والركام خفيف الوزن، وتقليل استهلاك الإسمنت من خلال استخدام مواد إسمنتية تكميلية، وصنع خلطات خرسانية مناسبة لإعادة تأهيل المباني. وقام الفريق أيضًا بتطوير خلطات عبر الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، وتخصيص خلطات خرسانية لتطبيقات متخصصة مثل الحماية الكهرومغناطيسية، والأرضيات المضادة للكهرباء الساكنة، والحماية الكاثودية، وإزالة الجليد.
يشارك الفريق البحثي حاليًا في التقييمات الهيكلية للعناصر التي تم إنشاؤها باستخدام هذه الخلطات الخرسانية المتقدمة. تحمل هذه النتائج القدرة على التأثير على صناعة البناء والتشييد من خلال تقديم حلول فعالة للتحكم في تشققات الخرسانة ومعالجة مخاوف الاستدامة والمتانة.
وقال الدكتور عبد الفتاح، أحد الباحثين المنخرطين في العمل البحثي عن أهدافه : "تمتد أبحاثنا إلى ما هو أبعد من النظرية، فنحن نتعاون بشكل نشط مع صناعة البناء والتشييد، ونشجع على اعتماد هذه الخلطات الخرسانية المتقدمة التي تم تطويرها في الجامعة الأميركية في الشارقة. هدفنا النهائي هو تعزيز قطاع بناء أكثر استدامة وابتكارًا ومرونة يخدم المجتمع والبيئة".
تتضمن أعمال الدكتور يحيى البحثية أيضًا مشروعًا بحثيًا تعاونيًا حول إنشاء مبنى مبتكر مسبق الصب مصنوع من الخرسانة الموصلة، ومصمم للتحصين والحماية من النبضات الكهرومغناطيسية والإختراق الإلكتروني والأمني.
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