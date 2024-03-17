stc ترعى بطولة القبس الرمضانية للبادل للعام الثالث على التوالي

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 16 مارس 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها الرئيسية لبطولة القبس الرمضانية الثالثة للبادل والتي ستقام في دسمان على ملاعب اليوسفي. ويأتي دور شركة stc في رعاية البطولة في أعقاب شراكتها الاستراتيجية مع القبس، والتي بدأت قبل انطلاق البطولة الأولى قبل 3 سنوات. وتأتي رعاية البطولة كمبادرة إضافية ضمن حملة stc الرمضانية 2024 تحت شعار "بالخير نروح أبعد" التي تندرج في اطار برنامجنا الشامل و المتكامل للمسؤولية الاجتماعية.
وكانت بطولة القبس للبادل قد بدأت يوم 14 مارس، على أن تقام النهائيات يوم 22 مارس على ملاعب اليوسفي لكرة القدم في دسمان. وستشمل البطولة هذا العام فئات مختلفة، مما يتيح للأطفال والكبار من كافة الأعمار المشاركة في البطولة والتي تحظى بمتابعة واسعة حيث سيكون هناك إجمالي 7 فئات مشاركة في بطولة القبس للبادل الرمضانية الأكبر والأكثر متعة في الكويت.
وأشارت stc الى أن إغلاق باب التسجيل لبطولة القبس الرمضانية للبادل في وقت قياسي يعكس الإقبال الكبير من قبل الرياضيين و الشباب الكويتي على المشاركة والمنافسة في مثل هذه المسابقات. وطوال البطولة بأكملها ، ستقدم القبس تقارير عن الأحداث في ملعب البادل من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها أثناء التفاعل مع اللاعبين والمشجعين.
وكما هو الحال في السنوات السابقة ، سترحب stc بالمشاركين والحضور في "قرية stc " حيث سيكون هناك العديد من المسابقات التفاعلية مع جوائز قيمة لكل من الفائزين والمشاركين. بالاضافة الى مشاركة شريكنا الاستراتيجي نادي فلير في تحدي stc "سعراتك = انترنت" والذي سوف يتم تنظيمه خلال البطولة. وسوف يتم تنظيم فعالية مميزة للاحتفال بالقرقيعان مع الاطفال و ذوييهم داخل stc village مع وجود ألعاب شعبية وفقرات تراثية وتوزيع القرقيعان وترديد الاغاني الرمضانية لإضفاء أجواء من البهجة والسرور على الأطفال. كما ستقوم الشركة بتوزيع جوائز قيمة على اللاعبين الفائزين، مع عرض مجموعتها من الحلول الرقمية وحلول الاتصالات المتطورة.
وفي هذا الصدد، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: "سعداء بالتعاون مع القبس للمرة الثالثة على التوالي والمشاركة كراعٍ رئيسي لبطولة القبس الرمضانية للبادل لعام 2024 والتي أصبحت من اكبر البطولات في الكويت خلال شهر رمضان المبارك. حيث تعكس مشاركتنا في هذه المبادرة مدى دعم stc للرياضة بشكل عام ضمن ركائزنا الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والتي دأبنا على تعزيزها من خلال مساهمتها في فعاليات متنوعة، لما للرياضة من دور في تعزيز أسلوب حياة صحي ودور هام في تشجع الرياضيين الشباب."
وأوضحت الجاسم: "بالإضافة إلى رعايتنا للبطولة، فإننا نتطلع إلى الترحيب بالرياضيين والحضور في "قرية stc " حيث سنستضيف مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة المميزة. وتتوافق هذه المبادرة بقوة مع إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية للشركات، والتي تركز على تمكين جيل الشباب والمجتمع الرياضي في الكويت. كما أنه يتماشى مع التزامنا بنشر الثقافة الرياضية والصحية بين أوساط المجتمع من خلال دعمنا للأنشطة و الفعاليات الهادفة التي تشجع على الممارسات الايجابية من خلال المنصات و المجالات المختلفة والمتنوعة".
وأضافت الجاسم: "تتضمن البطولة هذا العام مجموعة متنوعة من الفئات تشمل اللاعبين المتقدمين والمبتدئين على حد سواء. واستناداً إلى خبرتنا في رعاية البطولات السابقة، فمن المؤكد أن الأجواء المفعمة بالحيوية والطبيعة التنافسية للبطولة ستجلب البهجة إلى الجمهور وعائلاتهم ونتمنى لجميع المشاركين حظًا سعيدًا".
وأكدت الجاسم: "نحرص في stc على المشاركة في الفعاليات التي تثري النسيج الاجتماعي في الكويت، من خلال توفير فرص الترفيه في أجواء عائلية. وفي الوقت نفسه، فإننا نتبع نهجًا تقدميًا من خلال التعاون مع مختلف الكيانات في الكويت لخلق ذكريات لا تنسى في أذهان الحاضرين بما يعكس دور روح العمل الجماعي في المجتمع و الذي تعد ركيزة أساسية ضمن عائلة stc وهو نهج تتبعه الشركة وتحث عليه دوماً بين موظفيها."
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قرية stc ..فعاليات و أنشطة للجميع
تعد "قرية stc " ملاذاً للسعادة والبهجة في الفعاليات والمناسبات المجتمعية والرياضية التي تشارك فيها.
وخلال فعالية البادل ستقوم الشركة بعدد من الفعاليات منها:
١- توزيع جوائز قيمة على اللاعبين الفائزين
٣- استقبال stc المشاركين والحضور في "قرية stc "
٤- اطلاق العديد من المسابقات التفاعلية مع جوائز قيمة لكل من الفائزين والمشاركين.
٥- مشاركة نادي فلير في تحدي stc "سعراتك = انترنت" والذي سوف يتم تنظيمه خلال البطولة.
٦- الاحتفالات بالقرقيعان مع الاطفال وذوييهم بما فيها من فقرات تراثية وألعاب شعبية وترديد الاغاني الرمضانية لإضفاء أجواء من البهجة والسرور على الأطفال.
٧- عرض مجموعتها من الحلول الرقمية وحلول الاتصالات المتطورة.
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