Sunday, 17 March 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أتلتيك بيلباو يقتحم المربع الذهبي لليجا.. وينتظر هدية برشلونة

3/17/2024 8:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحم أتلتيك بيلباو المربع الذهبي في الليجا بفوزه المستحق على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-0) في اللقاء الباسكي الذي احضتنه ملعب سان ماميس، يوم السبت، ضمن الجولة الـ29 بالدوري الإسباني.
كاد ديبورتيفو ألافيس أن يتقدم أولا في النتيجة في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، ولكن أهدرها لويس ريوخا.
وجاء العقاب الفوري من أصحاب الملعب بهدفين متتاليين في غضون 5 دقائق (32 و37) تكفل بهما المهاجم الشاب جوركا جوروزيتا.
وبانتصار الثاني على التوالي، الـ16 هذا الموسم، يقتنص "أسود الباسك" 3 نقاط جديدة (56 نقطة)، ليزيحوا أتلتيكو مدريد (55 نقطة) من المركز الرابع، ولو بشكل مؤقت، في انتظار هدية من برشلونة الذي سيحل ضيفا الأحد على الفريق المدريدي.
في المقابل، ذاق ألافيس مرارة الخسارة الثانية في آخر 5 جولات، الـ13 هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 32 نقطة في المركز الـ13.

ملاعب

MENAFN17032024000208011052ID1107987093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث