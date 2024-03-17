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رونالدو يتفاعل مع فوز سيدات النصر بالدوري السعودي

3/17/2024 8:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر للرجال، على تهنئة الفريق "العالمي" للسيدات، بفوزه بلقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم لهذا الموسم (2023-2024).
وتوج نادي النصر "العالمي" بلقب بطل دوري السيدات للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على نادي الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وأعاد رونالدو نشر تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، من إعلان فوز فريق النصر بلقب دوري السيدات، وعلق قائلا: "تهانينا".
وسبق أن هنأ النجم البرتغالي المخضرم (39 عاما) فريق البراعم تحت 13 عاما عقب حصده لقب الدوري، والذي يلعب في صفوفه نجله كريستيانو جونيور.
وكان كريستيانو رونالدو قد قاد الفريق "العالمي" للرجال، للفوز على مضيفه الأهلي، بتسجيله هدف الفوز الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي جمعتهما الجمعة، على أرض ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

ملاعب

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