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بسبب إعلامية عراقية.. الـفيفا يقرر إيقاف مدرب لمدة 6 أشهر

3/17/2024 8:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرار حرمان عماد محمد، مدرب منتخب الشباب العراقي، من التدريب لمدة ستة أشهر، بسبب توجيهه إهانات إلى الإعلامية منى سامي في وقت سابق.
وقال "فيفا" في بيانه: "الاتحاد الدولي وبعد ورود شكوى من الجانب القانوني للإعلامية المذكورة، أحال الأمر إلى لجنة الانضباط التي أصدرت قرارها، وأرسلت نسخة منه إلى اتحاد الكرة الذي بدوره أبلغ المدرب".
من جانبه، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، تقديم استئناف لقرار الـ"فيفا" بإيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد.
وقال الاتحاد العراقي في بيان: "في الوقت الذي تلقى فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، عن التدريب لمدة 6 أشهر، نتيجة ما أسماه (توجيه إهاناتٍ إلى إحدى الإعلاميات) في وقتٍ سابق، فإن الاتحاد سيواصل دفاعه عن مدرب منتخب الشباب الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، وهو واحد من أبناء اللعبة المهمين من الذين مثلوا المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، ولن يدخر جهوده في الدفاع عنه.
ويستغرب الاتحاد العراقي لكرة القدم "تدويل" الموضوع بالشكل الذي وصل من خلاله الأمر إلى الاتحاد الدولي، ونتجت عنه تداعيات انتهت بقرار حرمان المدرب عماد محمد، مع التأكيد على أن ما حصل كان قبل أكثر من 10 أشهر مضت، وتحديدا في فترة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين العام الماضي.
ويبين الاتحاد أنه ينتظر قرار الاستئناف، ويتطلع بثقة إلى إلغاء قرار الحرمان، وعودة مدرب منتخب الشباب عماد محمد إلى التدريب".
ملاعب

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