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الأندية السعودية تستهدف ضم نجم توتنهام

3/17/2024 8:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وضع نجم فريق توتنهام الإنجليزي، البرازيلي ريتشارليسون، على رادار الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لصحيفة "تيليجراف"، فإن الأندية السعودية ستجدد اهتمامها من جديد بضم اللاعب البرازيلي، بعد محاولات سابقة للحصول عليه.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، كان على رادار الدوري السعودي باعتباره توقيعا محتملا كاسم كبير لعام 2024، لكن شهر يناير/كانون الثاني الماضي انتهى بسوق هادئة للدوري، مع التوقعات بأن تزيد الأندية الإنفاق بشكل كبير خلال أشهر الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي اتحاد جدة، أجرى استفسارا عن ريتشارليسون خلال الصيف الماضي عندما فشل في التعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من أن اهتمامهم لم يتطور أبدا إلى عرض رسمي لتوتنهام.
وأضافت أنه من المقرر أن يكون الاهتمام الجديد باللاعب البرازيلي من أندية عديدة بالدوري السعودي والتي تبحث عن تعاقدات في خط الهجوم.
وأكدت الصحيفة أنه لم تكن لدى توتنهام أي نية لبيع ريتشارليسون العام الماضي، حيث كان اللاعب الذي وصل إلى الفريق الإنجليزي بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من إيفرتون عام 2022، مهما للفريق في الموسمين الأخيرين.

ملاعب

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