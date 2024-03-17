إسرائيل تصدّق على إلغاء وزارة الاستخبارات

إسرائيل تصدّق على إلغاء وزارة الاستخبارات
التاريخ
3/17/2024 8:10:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الحكومة صدّقت على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يأتي ذلك بعد دعوة أعضاء في الكنيست -منهم من حزب الليكود- العام الماضي إلى إلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية بغرض تقليص النفاقات وزيادة تمويل الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
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