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إسرائيل تصدّق على إلغاء وزارة الاستخبارات

3/17/2024 8:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الحكومة صدّقت على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


يأتي ذلك بعد دعوة أعضاء في الكنيست -منهم من حزب الليكود- العام الماضي إلى إلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية بغرض تقليص النفاقات وزيادة تمويل الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

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