مقتل طفلة وإصابة والدها بهجوم مسيّرة أوكرانية في بيلغورود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل طفلة وإصابة والدها بقذيفة ألقتها مسيّرة أوكرانية على منزل بمدينة بيلغورود.

وأضاف أن الطفلة يافعة وعمرها 16 عاما، وأن الاعتداء أدى إلى حريق في منزل القتيلة ووالدها والمنزل المجاور له، وتم إخماد الحريق.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 9 صواريخ "فامبير" تشيكية، و3 "أوراغان" سوفيتية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود.

كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 35 مسيرة في الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد فوق مقاطعة موسكو (4 مسيرات) وبيلغورود (3) وكالوغا (2) وأوريول (1) وروستوف (1) وياروسلافل (4) وكورسك (3) وكراسنودار (17)".