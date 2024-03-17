مقتل طفلة وإصابة والدها بهجوم مسيّرة أوكرانية في بيلغورود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل طفلة وإصابة والدها بقذيفة ألقتها مسيّرة أوكرانية على منزل بمدينة بيلغورود.
وأضاف أن الطفلة يافعة وعمرها 16 عاما، وأن الاعتداء أدى إلى حريق في منزل القتيلة ووالدها والمنزل المجاور له، وتم إخماد الحريق.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 9 صواريخ "فامبير" تشيكية، و3 "أوراغان" سوفيتية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود.
كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 35 مسيرة في الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد فوق مقاطعة موسكو (4 مسيرات) وبيلغورود (3) وكالوغا (2) وأوريول (1) وروستوف (1) وياروسلافل (4) وكورسك (3) وكراسنودار (17)".
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