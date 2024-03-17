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كروس وأنشيلوتي يحذران فينيسيوس

3/17/2024 8:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتعرض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لانتقادات وتحذيرات في غرفة ملابس الميرنجي، بسبب تصرفاته.
وكان فينيسيوس أحرز هدفين خلال فوز ريال مدريد على أوساسونا، أمس السبت، في الجولة الـ29 من الليجا.
ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يواصل فينيسيوس إثبات نفسه كسلاح ريال مدريد الرئيسي في الهجوم هذا الموسم، بـ18 هدفا في كل البطولات.
لكن في نفس الوقت، واصل فينيسيوس أمام أوساسونا إظهار الجانب الآخر من شخصيته، بالاحتجاج على الحكم في لقطة أدت إلى حصوله على بطاقة صفراء، ثم استمر في الاعتراض أثناء النظر إلى الكاميرا.
وعرض فينيسيوس نفسه للخطر، بمواجهة بدلاء أوساسونا عندما كان يخرج من أرض الملعب، وأبعده زميله إبراهيم دياز عن الكاميرا، لمنعه من الوقوع في مشاكل بعد نهاية الشوط الأول.
وحصل فينيسيوس على 4 بطاقات صفراء في آخر 4 مباريات، كما تم إنذاره 21 مرة منذ موسم 2021-2022، كانت 6 فقط منها بسبب مخالفات، بالإضافة إلى 6 بسبب الاحتجاج على الحكم، و7 لمواجهات مع لاعبي المنافس، وواحدة لإضاعة الوقت، وأخرى بسبب احتفال.
كما تم طرد فينيسيوس مرة واحدة، في مباراة ضد فالنسيا، بسبب مشاجرة مع لاعب منافس.
وكشفت أن المدرب كارلو أنشيلوتي ينصح فينيسيوس باستمرار في غرفة الملابس، بعدم الانحراف عن المباراة والتركيز على اللعب وعدم الاحتجاج كثيرًا.
وأوضحت أن توني كروس وناتشو فيرنانديز قريبان جدًا من فينيسيوس، لكنهما يحذرانه من أن الفريق في بعض الأحيان، وهو نفسه، يخسران بسبب هذه التصرفات.

ملاعب

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