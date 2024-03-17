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دفاع مدني غزة : 6 شاحنات وصلت لشمال غزة وبدأ توزيع الطحين

3/17/2024 8:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن أكثر من 400 شهيد ارتقوا أثناء انتظار المساعدات في قطاع غزة.


واضاف ان 6 شاحنات وصلت إلى شمال غزة اليوم وتم تأمينها في مراكز الأونروا مشيرا ان توزيع أكياس الطحين بدأ، وهي لا تكفي المواطنين في غزة والشمال.


وتابع :"نتوقع إدخال المساعدات كل يوم، لكن إجراءات الاحتلال تعوق ذلك.. من يقوم بعملية توزيع المساعدات أفراد من بعض العائلات"


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