دفاع مدني غزة : 6 شاحنات وصلت لشمال غزة وبدأ توزيع الطحين

MENAFN - Al Wakeel News)قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن أكثر من 400 شهيد ارتقوا أثناء انتظار المساعدات في قطاع غزة.



واضاف ان 6 شاحنات وصلت إلى شمال غزة اليوم وتم تأمينها في مراكز الأونروا مشيرا ان توزيع أكياس الطحين بدأ، وهي لا تكفي المواطنين في غزة والشمال.



وتابع :"نتوقع إدخال المساعدات كل يوم، لكن إجراءات الاحتلال تعوق ذلك.. من يقوم بعملية توزيع المساعدات أفراد من بعض العائلات"

