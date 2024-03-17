دفاع مدني غزة : 6 شاحنات وصلت لشمال غزة وبدأ توزيع الطحين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن أكثر من 400 شهيد ارتقوا أثناء انتظار المساعدات في قطاع غزة.
واضاف ان 6 شاحنات وصلت إلى شمال غزة اليوم وتم تأمينها في مراكز الأونروا مشيرا ان توزيع أكياس الطحين بدأ، وهي لا تكفي المواطنين في غزة والشمال.
وتابع :"نتوقع إدخال المساعدات كل يوم، لكن إجراءات الاحتلال تعوق ذلك.. من يقوم بعملية توزيع المساعدات أفراد من بعض العائلات"
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