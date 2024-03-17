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البرلمانية الأردنية الكازاخستانية تلتقي السفير الكازخي

3/17/2024 8:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - الكازاخستانية، النائب المُحامي رمزي العجارمة، متانة العلاقات الأردنية الكازخية، والتي أرست دعائمها قيادتا البلدين.
وشدد، خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد، السفير الكازخي لدى عمان، ايدار بيك توماتوف، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين لا سيما البرلمانية والاقتصادية والسياحية منها، داعيًا إلى تبادل الخبرات بين البلدين، فضلًا عن الاستثمار في الأردن، خصوصًا في مجالي الطاقة والزراعة.
وثمن العجارمة، موقف كازاخستان الداعم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة استدامة إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى الغزيين.
وأشار إلى أن تحديث المنظومة السياسية، من شأنه تعزيز المُشاركة في الحياة السياسية والحزبية، حيث تم تخصيص 41 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب المُقبل الـ138 إلى الأحزاب.













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