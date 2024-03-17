البرلمانية الأردنية الكازاخستانية تلتقي السفير الكازخي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - الكازاخستانية، النائب المُحامي رمزي العجارمة، متانة العلاقات الأردنية الكازخية، والتي أرست دعائمها قيادتا البلدين.
وشدد، خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد، السفير الكازخي لدى عمان، ايدار بيك توماتوف، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين لا سيما البرلمانية والاقتصادية والسياحية منها، داعيًا إلى تبادل الخبرات بين البلدين، فضلًا عن الاستثمار في الأردن، خصوصًا في مجالي الطاقة والزراعة.
وثمن العجارمة، موقف كازاخستان الداعم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة استدامة إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى الغزيين.
وأشار إلى أن تحديث المنظومة السياسية، من شأنه تعزيز المُشاركة في الحياة السياسية والحزبية، حيث تم تخصيص 41 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب المُقبل الـ138 إلى الأحزاب.
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