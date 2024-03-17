مصر: شن هجوم في رفح مخالفة للقانون الدولي

MENAFN - Al Wakeel News)طالبت وزارة الخارجية المصرية الأطراف الدولية ومجلس الأمن بدعم الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق.



وحذرت الخارجية المصرية -في بيان- من مخاطر قيام إسرائيل بأية عملية عسكرية في مدينة رفح المتاخمة لمصر، وأكدت أن شن عملية عسكرية في رفح يعد مخالفة للقانون الدولي.



كما طالبت إسرائيل بوقف سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية.