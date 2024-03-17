مصر: شن هجوم في رفح مخالفة للقانون الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالبت وزارة الخارجية المصرية الأطراف الدولية ومجلس الأمن بدعم الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق.
وحذرت الخارجية المصرية -في بيان- من مخاطر قيام إسرائيل بأية عملية عسكرية في مدينة رفح المتاخمة لمصر، وأكدت أن شن عملية عسكرية في رفح يعد مخالفة للقانون الدولي.
كما طالبت إسرائيل بوقف سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية.
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