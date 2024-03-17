اقتراب الاعتدال الربيعي حديث مواقع التواصل ..استمع

(MENAFN
- Amman Net) تفاعل بين سعيد وغاضب وساخر حول اقتراب الاعتدال الربيعي في مواقع التواصل ..
حيث أعلن رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي
بتصريح أن الاعتدال الربيعي يبدأ فلكيا في الأردن الأربعاء
انس أبو السعود: يا مرحبا بالصيف وين محبين الصيف الي بعتبرهم بني ادمين 😂
دعاء الربيعي: أسوء خبر على الإطلاق 😢
صفحة جوردان :قد ما نقيتو على الشتا صارت صيف من شهر واحد
وعمر الفاروق: الله يسهل هاتولنا الصيف
ومحمود يضيف: يا هلا بالصيف❤️
عمر الزعبي ساخرا : جماعة الشتا زعلانين
ويارا الخريسات تتسائل : متى بلشت الشتوية عشان تخلص
محمود مبدين علق: ممتاز لانه صوبتي خربت
محمد المشني : والمنخفض يلي جاي بكرة شو وضعو
الهنوف النعيمي :لقد هرمناااا من أجل هذه اللحظة 😍
نيفين علي :هو ما بلش اصلا فصل الشتا ل ينتهي.
فرح الخالدي: شو هالخبر المحزن
ونختمها مع حنين: يعمي ولله جماعة الصيف مابعرف عنكم ! عشت اسوء كم ثانية لما شفت الخبر
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · اقتراب الاعتدال الربيعي حديث مواقع التواصل
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