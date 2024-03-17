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أستاذة علوم سياسية: رفح هي ورقة الضغط الرابحة التي تلعب بها اسرائيل على المتفاوضين

3/17/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت أستاذة العلوم السياسية اريج جبر إن رفح هي ورقة الضغط الرابحة التي تلعب بها اسرائيل على المتفاوضين.



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