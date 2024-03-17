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الاحتلال يعتقل مقدسيين

3/17/2024 8:09:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين مقدسيين بعد مداهمة بلدتي حزما والعيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حزما شرق القدس المحتلة، واعتقلت الشاب إيهاب النصري بعد مداهمة منزله.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية شمال القدس المحتلة، واعتقلت الشاب عدي عليان عقب مداهمة منزله.

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