الاحتلال يعتقل مقدسيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين مقدسيين بعد مداهمة بلدتي حزما والعيسوية بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حزما شرق القدس المحتلة، واعتقلت الشاب إيهاب النصري بعد مداهمة منزله.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية شمال القدس المحتلة، واعتقلت الشاب عدي عليان عقب مداهمة منزله.
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