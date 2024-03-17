الأورومتوسطي: الاحتلال استهدف خبراء تكنولوجيا المعلومات في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أكد المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال استهدفبشكل منهجي خبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تدمير مقار شركاتهم، خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح الأورومتوسطي، أن جيش الاحتلال قام باستهداف وقتل أصحاب العقول والخبرات، لاسيما ذوو الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وهندسة الحاسوب والمؤثرون في هذه المجالات الحيوية، كحال نخب أخرى في المجتمع المحلي مثل الأطباء والأكاديميين وغيرهم.

ووثق

المركز الحقوقي، قائمة شملت عدة خبراء تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، ممن قضوا جراء الهجمات العسكرية "الإسرائيلية" التي استهدفت أماكن تواجدهم في أماكن متفرقة في قطاع غزة.

وشملت توثيقات الأورومتوسطي اغتيال مهندس البرمجة البارز "هيثم محمد النباهين"، الذي كان يعد أحد أمهر الخبراء في مجاله في القطاع، وقد قضى مع زوجته المهندسة "نسمة زهير صادق" في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا كانوا نزحوا إليه في مخيم "البريج" للاجئين وسط قطاع غزة في 14 آذار/مارس الجاري.

كما وثق الأورومتوسطي قتل الجيش "الإسرائيلي" "طارق ثابت"، مدير برامج حاضنة "يوكاس" التكنولوجية التابعة للكلية الجامعية في قطاع غزة، وخريج برنامج زمالة (Hubert H. Humphrey) الأمريكي، من خلال قصف استهدف منزله، مما أدى إلى مقتله وزوجته وأبنائه ووالديه وعدد من أفراد عائلته.

وأشار إلى أن من بين المستهدفين الذين قتلهم الجيش "الإسرائيلي"، مهندس البرمجيات "براء عبدالله السقا" مؤسس شركة (DITS) والمتخصص في برمجة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي (Senior and lead developer)

وبين أن القائمة ضمت كذلك "محمد العطل" الذي قضى في 26 تشرين أول/أكتوبر، و"حمزة الشامي" في 2 تشرين ثانٍ/نوفمبر، وكل من "عبيدة خاطر" في 20 كانون أول/ديسمبر، و"أنس الشيخ في 9 من الشهر نفسه، و"عبد الرحمن حمادة" في 15 آذار/مارس الجاري، إضافة إلى مجموعة أخرى من المبرمجين الشباب، بينهم "رامي السوسي" و"عبد الحميد الفيومي" وبلال زقوت"، و"أحمد نضال قدورة" والمهندس "محمد حسونة" وآخرين.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الجرائم التي تنتهجها "إسرائيل" من استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية وتدمير واسع النطاق والمتعمد ضد الشركات والبنية التحتية من شأنها عرقلة تطور المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام، وتقويض منظومته العلمية والتعليمية والاقتصادية.

وأردف : "الجرائم التي تنتهجها "إسرائيل" تهدف إلى حرمان قطاعات المجتمع الفلسطيني الحيوية من الكوادر المتخصصة والمميزة التي يصعب تعويضها على المدى القريب.إلى جانب خلق حالة من الذعر والإكراه لدى باقي الكفاءات، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الهجرة".