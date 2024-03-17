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نادي الأسير: ارتفاع شهداء الحركة الأسيرة إلى 13 شهيد بعد السابع من أكتوبر

3/17/2024 8:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال ارتفع بعد السابع من أكتوبر إلى 13 شهيدًا.

وذكر النادي في بيان له اليوم، أن عدد شهداء الحركة الأاسيرة ارتفع بعد السابع من اكتوبر، جرّاء التعذيب، والتنكيل، والتجويع، بالإضافة للجرائم الطبية.

وبحسب النادي فغن الشهداء هم : الشهيد عمر دراغمة من طوباس
الشهيد عرفات حمدان من رام الله
الشهيد ماجد زقول من غزة
شهيد رابع لم تعرف هويته
الشهيد عبد الرحمن مرعي من سلفيت
الشهيد ثائر أبو عصب من قلقيلية
الشهيد عبد الرحمن البحش من نابلس
الشهيد محمد الصبار من الخليل
الشهيد خالد الشاويش من طوباس
الشهيد عز الدين البنا من غزة
الشهيد عاصف الرفاعي من رام الله
الشهيد أحمد قديح من غزة
الشهيد جمعة أبو غنيمة من النقب
بالإضافة إلى الجريح المعتقل محمد أبو سنينة من القدس والذي استشهد في مستشفى (هداسا) بعد إصابته واعتقاله بيوم.

-علمًا أن إعلام الاحتلال كان قد كشف عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكرات الاحتلال، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، وذلك في ضوء استمراره بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر.

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