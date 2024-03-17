روبوتات ذكية بشرطة أبوظبي للتثقيف المروري وتحديد المخالفات



دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 4 روبوتات ذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية بهدف استخدامها في التوعية والتثقيف المروري الرقمي .

وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية خلال تدشين الروبوتات الذكية اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة ثورة التقنيات والتي تعزز من كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية لافتاُ إلى أن توظيف التقنيات الذكية يتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل برؤى حكيمة تخطط للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام.

وأوضح أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عززت الجهود واختصرت الوقت وقدمت نتائج مثمرة في العمل الشرطي والأمني وانعكست على رفاه وسعادة المجتمع من خلال الاستباقية في تقديم خدمات تواكب أحدث التطورات العالمية وتسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في التوعية والتثقيف المروري الرقمي من خلال عرض الفيديوهات المرورية الرقمية.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية إن الروبوتات الجديدة تعد صديقة للمجتمع ويتم استخدامها في التثقيف والتوعية المرورية سواء في المبادرات التي تنفذها شرطة أبوظبي أو مختلف الفعاليات التي تشارك فيها مع الشركاء الرئيسيين.

وأضاف انه سيكون بالإمكان مشاهدة الروبوتات وهي تقدم خدماتها للجمهور و تحثهم على الالتزام بقوانين وقواعد المرور وتحذرهم من السلوكيات الخاطئة و تقدم الرد على مختلف الاستفسارات التي تعزز السلامة المرورية.

ولفت الرائد أحمد عبد الله المهيري مدير مشروع الروبوتات المرورية الذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية إلى أن التجارب التي نفذتها المديرية باستخدام الروبوت الآلي والذكي في التوعية أثبتت نجاحها المميز في التفاعل مع الجمهور والتعامل مع تقنياته الحديثة بسهولة مقدماً النصائح والإرشادات والردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية مثل مخاطر الانشغال عن الطريق و إجابات واضحة ودقيقة حول قيمة المخالفات المرورية وأهمية القيادة المرورية الآمنة وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور تجنباً لوقوع المخالفات.

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