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في ظل تظاهرات حاشدة لذويهم.. غالانت: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الرهائن من غزة

3/17/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت إن إسرائيل ملتزمة بإعادة الرهائن، الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة إلى وطنهم، في حديثه أمام مراسم تأبين للجنود الإسرائيليين، الذين سقطوا ولم يعرف مكان مثواهم الأخير.

وأضاف الوزير "هذا الالتزام بعدم ترك أحد خلفنا، ينطبق على الحرب، التي نخوضها اليوم وسيكون صحيحا بالنسبة لجميع حروب إسرائيل"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف "إلى جانب 112 رهينة على قيد الحياة، تم إعادتهم بموجب اتفاقيات وأنشطة عملياتية، أعادت قوات الجيش الإسرائيلي وأفراد الشاباك، أيضا 11 قتيلا(رهينة) لدفنهم في إسرائيل".

وكان آلاف الأشخاص في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، قد تظاهروا أمس السبت من أجل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" واحتجاجا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وطالب أقارب الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة ودعوا الحكومة إلى التصرف بسرعة. وانتشرت عدة مظاهرات في أنحاء تل أبيب وسدت الطرق المرورية الرئيسية في المدينة الساحلية.

ووقعت أحداث اتسمت بالفوضى بين الشرطة والمتظاهرين في بعض المسيرات. وفي بعض الأماكن أضرم السكان حرائق صغيرة وأطلقوا قنابل دخان وهتفوا من أجل الإفراج عن الرهائن. واستخدمت الشرطة أيضا خراطيم المياه لتفريق الحشود. وتم إغلاق طريق أيالون المهم في بعض الأوقات.

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