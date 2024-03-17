تأهل للمشاركة في بطولات العالم للمحترفين ..شهاب أول إماراتي يفوز ببطولة كيو تور العالمية للسنوكر

فاز نجم منتخب الإمارات للسنوكر، محمد شهاب، بلقب التصفية الثالثة النهائية لبطولة "كيو تور" العالمية لمحترفي السنوكر، والتي أقيمت في البوسنة واختتمت يوم الجمعة، ليكون أول إماراتي يحصد لقب هذه البطولة العالمية.

وتأهل شهاب إلى هذه البطولة بعد فوزه بلقب جولة أبوظبي التي أقيمت شهر يناير لمنطقة الشرق الأوسط.

شارك في الجولة النهائية24 لاعباً من نخبة محترفي لاعبي العالم يمثلون 14 دولة على مستوى العالم من انجلترا وويلز واسكتلندا، أبرز دول العالم في اللعبة، والولايات المتحدة، وآسيا، وأستراليا، والشرق الأوسط.

وبفوزه بلقب هذه البطولة ضمن شهاب مقعدا دائماً له في بطولات العالم للمحترفين لمدة عامين مقبلين.

وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز ومساهمته في تسطير إسمه رسمياً في سجلات الاتحاد الدولي للمحترفين كأول إماراتي يفوز بلقب هذه البطولة ويتأهل رسمياً للمشاركة في بطولات الاتحاد الدولي للمحترفين.

وأعرب عن فخره بنجاحه في تحقيق هذا الإنجاز لرياضة الإمارات والذي تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة متمنيا أن يكون على قدر المسؤولية، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل والدعم والتفرغ، من اجل إثبات مكانة سنوكر الإمارات على مستوى بطولات العالم للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز